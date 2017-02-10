Nuray Mert: Bugün söylediğini yarın reddeden ve suçu hep kendi dışındakilere atan bir iktidar

Gündem çok yoğun, içerde olanlar demokrasinin çöküşü açısından çok daha önemli, ama ben dışarda olanların üzerinden geçeyim diyorum. Zira dış siyaset konuları aslında içerde yaşadığımız savruluşlardan bağımsız değil. Bir uçtan diğerine savrulan, bugün söylediğini yarın reddeden, bunu yaparken suçu hep kendi dışındakilere atan bir iktidardan bahsediyorum. Son örnek, İsrail ve Filistin’de olanlar, son gelişmeler.

Öteden beri, iktidar çevresi, sağcılar, muhafazakârlar ve özellikle İslamcılar Filistin konusunda çok duyarlıdır diye biliyoruz, en azından böyle bir intiba sahibiyiz.

…Gün oldu, devran döndü, İslamcıların iktidarının Ortadoğu’daki politikaları çıkmaza girince İsrail ile ilişkilerin düzeltilmesi ihtiyacı doğdu, o kadar ki, Mavi Marmara davası bile apar topar kapatıldı.

Nuray Mert’in yazısı