Nuran Çakmakçı: Türkiye ‘ev genci’ oranında Avrupa’da birinci sırada

Dünya ‘NEET’ diye tanımlanan bu ‘evde oturan gençler’e çözüm arıyor. Türkiye NEET oranında Avrupa’da birinci sırada. AB’de bu gençlerin oranı 13.5, Türkiye’de ise 30.7’yle iki katı…

Temel ihtiyaçlarını karşılamada bile ev ahalisine bağlı olan bu gençlerin sermayeye erişim yönünden bağımlı olmaları ve çekirdek ve yakın akraba harici herhangi bir network’un parçası olmayışları iş fikirlerini geliştirmelerinin ve sermayeye erişmelerinin önünde büyük engel teşkil ediyor. Şimdi dünya ülkeleri bu ev gençlerine çözüm bulmak için farklı formül arayışında. Türkiye olarak birinciliği elimizden bizim de bırakmamız ve bu konuda çözüm üretmemiz gerekiyor.

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Nuran Çakmakçı’nın yazısı