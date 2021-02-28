Nuran Çakmakçı: Tüm yurtta önümüzdeki hafta ilkokulların okula başlaması zor

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci aşaması 1 Mart’ta başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir karar aldı. Tüm illerde pazartesi okullar açılmayacak, yüz yüze yapılacak sınavlar o gün için iptal edilecek.

Her ne kadar Bakanlık bu konudaki kararın 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler sonucunda verileceğini belirtse de tüm yurtta önümüzdeki hafta ilkokulların okula başlaması zor görünüyor. En az 10 ilde ders başı yapılması şimdilik mümkün değil. Aynı şekilde okul sınavlarının da zamana yayılacağını düşünüyorum. Sınavlar 8 Mart haftası ve sonrasına ötelenirse şaşırmamak gerekir. Bakanlığın, okul sınavlarının tamamen iptal edilmemesi konusunda kararlı olduğu da unutulmamalı.

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Nuran Çakmakçı’nın yazısı