Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Nükleer’in gölgesindeki Sinop’un belediye başkanı: Daha az kişi ölsün diye seçildik

 

Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili,“Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.

Fotoğraflar: DHA

Mersin Akkuyu’da Ruslar tarafından yapımına başlanan nükleer santralın ilk etabı planlanana göre 2023’te devreye girecek. İkinci nükleer santralın Sinop’a, üçüncünün ise Trakya’ya kurulması planlanıyor.

Reklam

Nükleer santral için alınacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu öncesinde bölgede 350 binden fazla ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2017’de yaptığı konuşmada, Japonya’nın başbakanıyla görüştüğünü ve Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralin inşaatına en kısa sürede başlanacağını duyurmuştu.

Reklam

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ergül, “Sinop’ta nükleer santrali Japonya yapacak. Japonya’nın enerjisinin yüzde 26’sı nükleer santrallerden elde ediliyor. 46 santral var. Bunların kapatılıp kapatılmaması konusunda referanduma gidilecek. Bizde de yapılmadan, nükleer santral yapılıp yapılmaması konusunda referandum gerçekleştirilsin. Nükleer santrali illa ki yurdun cennet köşesine, deniz kenarına yapmak zorunda değilsiniz” dedi.

‘Daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi’

Sinop’un yüzde 60’ının orman olduğunu aktaran Ergül, şöyle devam etti: “Nükleer santralin Sinop’ta yapılmak istenmesinin tek nedeni Türkiye’de kilometre kareye 90 kişi düşerken, Sinop’ta ise bu oran 30’dur. Eğer, nükleer santralde bir patlama yaşanırsa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi. Gelişmekte olan turizm de bitecek. Santralin yapılacağı İnceburun, Türkiye’nin en kuzeyi olması, deniz fenerinin bulunması nedeniyle de gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği bir yer. Yolun bir tarafında kesilmiş ormanlar, bir tarafında ise kesilecek ormanları insanlar gördükçe, kahroluyor.”

‘Çernobil’i hatırlatan başkan, Karadeniz’de her evde bir kanser hastası olduğunu iddia etti.

Bakan duyurdu: Üçüncü nükleer santral Trakya’ya, bu yıl detay açıklarız

Akkuyu’nun bilirkişi raporu ‘hazır’: Olası bir nükleer kazada sınır değerler aşılmaz

İYİ Parti’nin iddiası: Nükleer santral AKP sonrası iptal edileceği için yapılamayacak

Akkuyu raporu ‘devlet sırrı’ymış: Terör açısından riskli bölgede

Çernobil’in yıldönümünde: Nükleer karşıtı eylem OHAL’den yasaklandı

‘Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali’nin temeli atıldı

Sinop’ta nükleer karşıtlarına biber gazlı ve coplu saldırı

Japonya başbakanıyla görüşen Erdoğan: Sinop’ta nükleer santral inşaatı başlıyor

Nükleer santral ‘temizliği’: Sinop’ta ÇED öncesinde 350 binin üzerinde ağaç kesilmiş

Sinop’taki nükleer karşıtı eylemde binler buluştu: ‘Uranyumlu kafalara hayır’

Japonya’nın eski başbakanı ‘çok net’: Nükleer enerjinin geleceği yok

Enerji Bakanı Albayrak, Ermenistan’daki nükleer santral için ‘endişelendi’

Bakan Albayrak, şimdi savunduğu nükleer teknolojiyi doktora tezinde yermiş

SON HABERLER

Prof. Gürsel: Bu ortamda bizzat Erdoğan çıkıp ekonomi politikasını anlatmalı

Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.

Rus ekonomist: Erdoğan Putin’i örnek alsın

 Uluslararası iş çevrelerinin saygın gazetelerinden Financial Times’ta Rus ekonomist Tatyana Orlova imzasıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’yi neyin beklediğini tahmin etmek için, Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Rus ekonomisinin nasıl seyrettiğine bakmamız gerek” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...