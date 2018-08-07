‘Nükleer’in gölgesindeki Sinop’un belediye başkanı: Daha az kişi ölsün diye seçildik

Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili,“Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.

Mersin Akkuyu’da Ruslar tarafından yapımına başlanan nükleer santralın ilk etabı planlanana göre 2023’te devreye girecek. İkinci nükleer santralın Sinop’a, üçüncünün ise Trakya’ya kurulması planlanıyor.

Reklam

Nükleer santral için alınacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu öncesinde bölgede 350 binden fazla ağacın kesildiği ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz 2017’de yaptığı konuşmada, Japonya’nın başbakanıyla görüştüğünü ve Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralin inşaatına en kısa sürede başlanacağını duyurmuştu.

Reklam

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ergül, “Sinop’ta nükleer santrali Japonya yapacak. Japonya’nın enerjisinin yüzde 26’sı nükleer santrallerden elde ediliyor. 46 santral var. Bunların kapatılıp kapatılmaması konusunda referanduma gidilecek. Bizde de yapılmadan, nükleer santral yapılıp yapılmaması konusunda referandum gerçekleştirilsin. Nükleer santrali illa ki yurdun cennet köşesine, deniz kenarına yapmak zorunda değilsiniz” dedi.

‘Daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi’

Sinop’un yüzde 60’ının orman olduğunu aktaran Ergül, şöyle devam etti: “Nükleer santralin Sinop’ta yapılmak istenmesinin tek nedeni Türkiye’de kilometre kareye 90 kişi düşerken, Sinop’ta ise bu oran 30’dur. Eğer, nükleer santralde bir patlama yaşanırsa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi. Gelişmekte olan turizm de bitecek. Santralin yapılacağı İnceburun, Türkiye’nin en kuzeyi olması, deniz fenerinin bulunması nedeniyle de gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği bir yer. Yolun bir tarafında kesilmiş ormanlar, bir tarafında ise kesilecek ormanları insanlar gördükçe, kahroluyor.”

‘Çernobil’i hatırlatan başkan, Karadeniz’de her evde bir kanser hastası olduğunu iddia etti.