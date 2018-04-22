Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nükleer karşıtları İstanbul’da eylemde

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

İstanbul’da nükleer santral karşıtları eylem düzenledi.

Fotoğraflar: DHA

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP), bugün Sinop’ta düzenlemek istedikleri ancak OHAL nedeniyle izin çıkmayan eylemlerini Beşiktaş’ta gerçekleştirdi.

Reklam

Kartal heykelinin önünde buluşan NKP üyelerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile ressam Bedri Baykam dahil çok sayıda kişi destek verdi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Sezer, Çernobil’in 32’nci yıldönümü nedeniyle miting ve panel düzenlemek istediklerini, bunun yasaklandığını anımsattı.

Reklam

Sezer, Türkiye’nin her bölgesinden Sinop’a gitmek isteyenlerin engellendiğini belirterek yasaklama kararının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Sezer şöyle devam etti: “26 Nisan 1986’dan bu yana Çernobil nükleer santral kazası zehirlemeye, can almaya, yıkıma devam etmektedir. Bugün burada halen süren ve daha nesillerce sürecek olan bir felakete ve değişmeyen bir zihniyete karşı hep birlikte direnmek için bir araya geldik. Tüm haklılığımızdan aldığımız güçle, Akkuyu’da, Sinop’ta ve İğneada’da nükleer güç santrallarına izin vermeyeceğiz.”

Katılımcılar sıklıkla ‘Nükleer Santral istemiyoruz’ sloganlarını attı.

Çernobil’in yıldönümünde: Nükleer karşıtı eylem OHAL’den yasaklandı

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Fatih Portakal’dan ‘Beyaz’a ‘Ayşe öğretmen’ tepkisi: Vicdanı rahat mı?

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Ayşe (Öğretmen) Çelik’in telefonla katıldığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeğiyle hapse girmesine tepki gösterdi.

Portakal, programın sunucusu Beyazıt Öztürk için şöyle dedi: “Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...