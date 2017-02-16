‘Nükleer felaket burada başlıyor’ pankartı açan sekiz Greenpeace üyesine beraat

İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi’nin düzenlediği Grand Cevahir Oteli’ne “‘Nükleer felaket burada başlıyor’ yazılı pankart açtıkları için yargılanan sekiz Greenpeace üyesi beraat etti.

Sekiz Greenpeace üyesinin ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Sanıklar duruşmaya katılmazken, sanıkların avukatı Deniz Bayram şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyada benzer nitelikli birçok protesto gösterileri yapılmaktadır. Bu protestoların herhangi bir soruşturmaya ve kovuşturmaya konu olmadığı görülmektedir. Yerleşik Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları bu tarz barışçıl protestoların kamu düzenini bozmadığı, herhangi bir şekilde zarara neden olmadığı, asayişi bozmadığı ve milli güvenlik riski oluşturmadığı gerekçesiyle hukuka uygun kabul etmektedir. Müvekkillerim protesto hakkını kullanmıştır. Herhangi bir zarar vermemiştir, beraatlerini talep ederim.”

Mahkeme, ‘isnat edilen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve suçun maddi unsurlarının oluşmaması’ nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti.