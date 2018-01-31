Nükleer cephaneliği açan Trump’ın gerekçesi: Rusya ve Çin gibi rakiplerimiz var

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin nükleer silah geliştirme çalışmalarına tekrar başlayacağını açıkladı.

ABD başkanlarının yaptığı geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında seçim vaatlerini yerine getirmeye devam edeceğini ve eski yönetimin hatalarına düşmeyeceğini belirten Trump şöyle dedi: “Çıkarlarımıza ve değerlerimize meydan okuyan haydut devletler, Çin ve Rusya gibi rakiplerimiz ve terör örgütleri ile karşı karşıyayız. Savunma stratejimiz kapsamında nükleer silahlarımızı daha da modern hale getirmeli ve yeniden inşa etmeliyiz. Kongre’yi ordumuzun ihtiyaçları için tüm finansmanı sağlamaya çağırıyorum.”

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ABD 1992’den bu yana nükleer silah denemesi yapmadı.

Trump, Guantanamo Körfezi’nde ABD askerlerinin kontrolündeki hapishaneyi açık tutma talimatı verdiğini de açıkladı. Obama yönetimi insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Guantanamo’daki hapishaneyi kapatmak için girişimlere başlamıştı.