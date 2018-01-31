Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nükleer cephaneliği açan Trump’ın gerekçesi: Rusya ve Çin gibi rakiplerimiz var

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin nükleer silah geliştirme çalışmalarına tekrar başlayacağını açıkladı.

ABD başkanlarının yaptığı geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında seçim vaatlerini yerine getirmeye devam edeceğini ve eski yönetimin hatalarına düşmeyeceğini belirten Trump şöyle dedi: “Çıkarlarımıza ve değerlerimize meydan okuyan haydut devletler, Çin ve Rusya gibi rakiplerimiz ve terör örgütleri ile karşı karşıyayız. Savunma stratejimiz kapsamında nükleer silahlarımızı daha da modern hale getirmeli ve yeniden inşa etmeliyiz. Kongre’yi ordumuzun ihtiyaçları için tüm finansmanı sağlamaya çağırıyorum.”

Reklam

ABD 1992’den bu yana nükleer silah denemesi yapmadı.

Trump, Guantanamo Körfezi’nde ABD askerlerinin kontrolündeki hapishaneyi açık tutma talimatı verdiğini de açıkladı. Obama yönetimi insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Guantanamo’daki hapishaneyi kapatmak için girişimlere başlamıştı.

Dünyayı ürküten gelişme: Trump nükleer cephaneliği 26 yıl sonra açıyor

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Zeytin Dalı Harekatı | Afrin’den Reyhanlı’ya atılan roket bir eve isabet etti, iki yaralı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 12’nci gününe girdi. ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor… 11.10: Sabah erken saatlerde harekata destek için gönderilen askeri konvoyda bulunan zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe araçları (ZMA) sınıra konuşlandı. 10.30: Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, sınırın […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...