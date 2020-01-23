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Yaramazlara biraz batar!

Nuh Albayrak: Türkiye’nin sabrının sonsuz olmadığını biliyorlar mı acaba?

Hafter’in bu gücü nereden aldığını herkes çok iyi biliyor. Berlin’de “Saldırılar dursun” diyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, öbür taraftan da Hafter’e “Saldır…” diyor. Dünya bu ciddiyetsizliği daha ne kadar seyredecek?

Bu Amerikan uşağı çapulcular, Libya’da silahların susması için elinden gelen gayreti sarf eden Türkiye’nin sabrının sonsuz olmadığını biliyorlar mı acaba?

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Aha buraya yazıyorum; bu ihlaller, meşru yönetimi destek için Libya’da bulunan Türkiye’ye, sahaya inerek duruma el koyma hakkını beraberinde getirir. Böyle giderse Türkiye, Hafter ve patronlarının anladığı dilden cevap verir ve Libya’da dengeleri değiştirir.

Nuh Albayrak’ın yazısı

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