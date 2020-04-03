Nuh Albayrak: Sağlık çalışanlarının fedakarlık zorunluluğu bitmiyor

Mesela bugün sağlık çalışanlarına; özellikle devletin duyduğu şükran ve minnet, ‘kalıcı’ olacak mı acaba?

Bu sorunun cevabı devletin uygulamalarıyla anlaşılır. Şayet ‘ücretsiz yolculuk’ gibi iyileştirmeler için, koronavirüsün ömrü hesaplanarak ‘3 ay’ denmişse bu büyük bir yıkım olur. Kaldı ki, bu çapta olmuyorsa da Türkiye’de sağlık çalışanlarının fedakârlık zorunluluğu hiç bitmiyor.

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Şu an için sağlık personelinden 700’e yakın insanın virüs kapması hatta bazılarının hayatını kaybetmesi ‘bile bile lades’ türü bir görev hassasiyetinin sonucudur. Bu denli fedakârlıkla bu hizmeti yürüten kadrolar, özellikle devletin sergilediği farkındalık ve teveccühten çok mutlu ama bunun koronavirüs ile birlikte bitmesinden de çok endişe ediyorlar.

Nuh Albayrak’ın yazısı