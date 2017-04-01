Nuh Albayrak: Referandumda da ‘Evet’i gördünüz ve çareyi yine istismar çöplüğünde arıyorsunuz

Referandumda da “Evet”i gördünüz ve çareyi yine istismar çöplüğünde arıyorsunuz.

Sayın Erdoğan genel başkan olduğu yıllarda ısrarla, “Bizim partimizin adı AK Parti’dir, böyle zikredilmelidir” dedi ama siz ısrarla, “AKP” demeyi, Erdoğan düşmanlığının parolası haline getirdiniz; inadına AKP dediniz.

Ama referandumda bütün parti örgütünüzü toplayıp, “Kardeşim partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, başka bir isimle anmanın ne anlamı var. Bundan sonra AKP demek yasak” dediniz!..

Ayet, hadis, inşallah, maşallah gibi söylemleri hatta “hayır” demeyi referandumda hatırladınız. Sayın Kılıçdaroğlu “Hayır” oyu verilmesi için üç dakikada üç ayet meali, bir hadis ve bir de Hz. Ali’den delil getirdi!..

Bu kadar ucuz istismarlara başvurmakla aslında iflasınızı ilan ettiğinizi düşünemediniz.

Karşınızda, ağzınızdan çıkan her yalanı aynen yutan bir millet olduğunu mu zannediyorsunuz?

Nuh Albayrak’ın yazısı