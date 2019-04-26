Nuh Albayrak: ‘Planlı’ ise bence tek şüpheli CHP’dir

Soruşturma verileri “Organize bir eylem değil, anlık öfke” derken, Kemal bey ilk andan itibaren ‘planlı’ olduğuna karar vermiş ve öyle devam etmektedir.

Madem bu kadar emin, kimin planladığını da söylese bari.

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‘Planlı’ ise bence tek şüpheli de CHP’dir.

Bu saldırı üzerine bina edilmeye çalışılan ‘Yumruk siyaseti’ çabalarına bakılırsa başka bir ihtimal akla gelmiyor.

“Yok, ortalığı karıştırmak için tezgâhlandı” diye inanıyorsanız, o ‘karıştırıcılar’a neden bu kadar prim veriyorsunuz?

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Hem “Bana yapılan saldırı Türkiye’nin bütünlüğüne yapılmıştır” diyeceksiniz, hem de onu gram gram istismar edeceksiniz. Üstüne de, “Bu linç girişimi affedilir gibi değil ama sağduyulu olmak zorundayız” gibi laflarla bu istismarın üzerini kapatıp ‘erdemli’görüntüsü vereceksiniz.

Nuh Albayrak’ın yazısı