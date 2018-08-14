Nuh Albayrak: Pence, ‘Brunson’u bırakmazsanız…’ tehdidiyle süreci sabote etmiştir

Eskiden “akıl testi” için, şüphelinin önüne bir pösteki serilip “Kılları say” denir, “1, 2, 3…”diye başlarsa tedaviye gönderilirmiş.

Bu kur saldırılarına hâlâ “Yönetim hatası” diyenlere de aynı şey yapılmalı.

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Elbette ekonomi yönetimi eleştirilebilir ama bu “savaş”ı, böyle örtmeye çalışmak öngörüsüzlük değil, kindar körlüğüdür.

Zira Trump ve yardımcısı Pence, “Türkiye’ye ekonomik savaş açtık” derken, içimizden birilerinin hâlâ “Olup bitenlerin ABD ile ilgisi yok” ısrarı, Türkiye düşmanlığının izharıdır.

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Bunun Ajan Brunson ile de asla ilgisi yoktur.

Tam aksine; ev hapsi talebinin kabulünü, serbest bırakılmanın ön aşaması gibi değerlendiren Pence, “Kullanışlı bir malzemeyi kaçırıyoruz” diye paniğe kapılmış ve katıldığı Evanjelistler toplantısında ve sonra da sosyal medyada, “Brunson’u bırakmazsanız…” tehdidiyle süreci sabote etmiştir.

Başkan Erdoğan’ın, “Trump oyuna geliyor” uyarısı çok manidardır.

Nuh Albayrak’ın yazısı