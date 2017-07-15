Nuh Albayrak: Nice eski militanlar, 17/25’ten sonra, FETÖ’den uzaklaşarak (!) kendisini kurtarmıştır

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Zira 17/25, hukuki mücadelede bir milat olarak kabul edilebilir.

Ama kişilerin bu yapı ile ilişkilerinde 17/25 sonrasını esas almak, sekerat-ı mevtte kelime-i şahadeti muteber saymaktır.

Reklam

Asıl 17/25’ten önce kimin nerede durduğu önemlidir ama bu da, şimdi herkesin amansız FETÖ düşmanı kesildiği beyanlarla değil, devlet hafızasının verileriyle ortaya koymalıdır.

Geçmişte FETÖ’ye karşı olanlara yapmadığını bırakmayan ama şimdi FETÖ düşmanı kesilen (!) karaktersizler devlet kademelerinde hâlâ bol miktarda varlığını sürdürmekte hatta gün geçtikçe tekrar cesaretlenmektedir.

Nice eski militanlar, 17/25’ten sonra, FETÖ’den uzaklaşarak (!) kendisini kurtarmıştır.

Ki, bu zaten FETÖ’nün talimatıdır. Bu tür bukalemunlar toplumun her kesiminde vardır.

Her dönemin adamı olmasını bilen ve hızlı yükselen bazı kişilerin geçmişine gidildiğinde nice iltisakları ortaya çıkacaktır.

Nuh Albayrak’ın yazısı