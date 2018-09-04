Nuh Albayrak: Millet adına duyarlı bir sensor fonksiyonu üstlenen gazetelerimizin sayısı arttı

Basın demokrasinin bir ürünüdür ve gücünü milletten alır.

Gel gör ki, milletin oluşturduğu bu muazzam gücü, onlarca yıl; millete ve değerlerine yabancı hatta düşman olan kafalar yönetti.

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“Abdest”i on farklı biçimde yazıp bir tanesini bile tutturamayan bu “içimizdeki yabancı” kafalar, her dönemde darbecileri ve onlara emir veren emperyalistleri desteklemeyi “kutsal görev” bildiler.

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Ama şükürler olsun ki, bu lejyonerlere mahkûm değiliz artık.

Basınımız önemli ölçüde millîleşti.

Millet adına duyarlı bir sensor fonksiyonu üstlenen gazetelerimizin sayısı arttı.

Yıllarca fitne tohumlarını ekmek için kullanılan basın, şimdi artık bu ecnebi operasyonlarını; daha başlangıçta görüp deşifre ederek etkisiz hale getirmede de önemli görevler üstlenmeye başladı.

Nuh Albayrak’ın yazısı