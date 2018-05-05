Nuh Albayrak: Kılıçdaroğlu şimdilik kârlı

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Netice itibariyle muhalefet daha aday belirleme sürecinde, “Bizim hiçbir iddiamız yok” görüntüsü vermiştir.

Ama Kılıçdaroğlu şimdilik kârlı.

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Milletvekilliğini kurtardığı gibi, ilk defa Erdoğan’a yenilme stresi yaşamayacağı rahat bir seçim geçirecek.

Partideki tek rakibinin, 24 Haziran’da sandığa gömüleceğinden de emin; daha ne olsun!

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Ama bu oyunda son gülen kim olur pek belli değil.

Zira Kılıçdaroğlu’nun, bütün adımlarında öne aldığı “koltuk güvenliği” pek de sağlanmış görünmüyor.

Artık karşısında, delege marifetiyle haddini bildirdiği biri değil, bir cumhurbaşkanı adayı var.

Kılıçdaroğlu’nun, bu statüyü, tam da adaylığını ilan ederken, “Muharrem gel buraya” buyurganlığıyla dengeleyebileceğini hiç sanmıyorum.

Ayrıca bu “Gel buraya” kopyası, Muharrem İnce seçilebilseydi nasıl bir “cumhurbaşkanı”olacağını da bize çok net haber veriyor.

Nuh Albayrak’ın yazısı