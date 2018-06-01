Nuh Albayrak: Her 7 Haziran’ın, 1 Kasım’ı olmayabilir…

Şimdi “mağduriyet” üzerinden defo tadilatı yapılıyor.

Eski partnerler, aynen 7 Haziran’da olduğu gibi HDP’ye yoğun destek veriyor.

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Hâlâ Erdoğan düşmanları için bir işaret fişeği olan FETÖ yine “HDP” diyor.

CHP, aday belirleme sürecinde başlattığı desteği bütün hızıyla sürdürüyor.

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CHP’nin geçmişi ırkçı sabıkalarla doludur, Dersim felaketi CHP’nin eseridir.

Zulümlerin doğurduğu “Kürt meselesi” CHP’nin mirasıdır.

Kürtleri; devletin kendileriyle bir derdinin olmadığına, “PKK sorunu”nun ise Kürtleri de mağdur eden ortak problemimiz olduğuna inandırmak kolay olmamıştır.

CHP’nin bu desteği de Kürtlere hizmet değil, bir operasyondur.

Amaç vesayeti geri getirmektir.

Bu operasyon, sonuçları itibarıyla 7 Haziran’dan çok daha derindir.

Amaç Erdoğan’ı değil, Türkiye’yi durdurmaktır.

Ama unutmayın ki, her “7 Haziran”ın “1 Kasım”ı olmayabilir…

Nuh Albayrak’ın yazısı