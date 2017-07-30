Nuh Albayrak: Geçmişte hangi kurum FETÖ’ye karşı net tavır koydu ki, Diyanet’ten bekleyeceğiz

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Görevi “din müessesesini korumak” olan Diyanet, geçmişte de İslamiyet’in ana omurgası olan Ehl-i Sünnetle çelişen uygulamalarıyla dikkat çeken bir kurumdu.

Nitekim, karar alma mekanizmalarını yıllar önce ele geçiren FETÖ’nün, bütün rakip camia ve cemaatleri bertaraf etmek için Diyanet’i kullandığı anlaşıldı.

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Ancak, geçmişte hangi kurum FETÖ’ye karşı net tavır koydu ki, ilk işgal edilen Diyanet’ten bekleyeceğiz…

Ama bir devlet kurumunun, 17 Aralık 2013’ten sonra da FETÖ ile mücadelede yerini almaması farklı anlam taşır.

Hele bu, Diyanet gibi, FETÖ’nün din istismarını tescil edecek bir kurum ise, sessiz kalması bile hayati destek anlamına gelir.

Bu din istismarı 40 yıldır devam ediyorsa Diyanet buna neden mani olmadı?

Biz “Dinler Arası Diyalog, Papalığın İslamiyet’i yıkma projesidir” dediğimiz için FETÖ’nün hışmına uğrarken Diyanet neredeydi?

Nuh Albayrak’ın yazısı