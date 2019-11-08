Nuh Albayrak: Erdoğan’ın gerçekleştireceği ABD gezisi, Barış Pınarı Harekâtı’nın devamı niteliğindedir

DEAŞ’a karşı verdiği etkili mücadele ile bu kullanışlı “İngiliz Anahtarı”nı Batılı istismarcıların elinden alan Türkiye’ye, “IŞİD’den kaçıyor” çamuru atmak, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele etmediği veya Barış Pınarı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğrattığı yalanlarıyla saldıranların değirmenine su taşımaktır. Bari DEAŞ ile mücadele için canın veren şehitlerden utanın.

Erdoğan’a olan kin ve öfkesinin etkisiyle, Türkiye düşmanı emperyalistlerle yan yana gelmekten hiç utanmıyor, sonra da “ABD’ye tepki”den bahsediyorlar.

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Hülasa, Sayın Erdoğan’ın gerçekleştireceği ABD gezisi, Barış Pınarı Harekâtının devamı niteliğindedir.

Bunlar devlet meselesidir. Onun için Washington’dan en iyi sonuçlarla dönülmesi için üzerine düşeni yapmayanların Mehmetçik güzellemeleri çirkin bir istismardan ibarettir.

Nuh Albayrak’ın yazısı