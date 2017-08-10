Nuh Albayrak: Devlet, 10 Ağustos 2014’te ‘yenilendi’ zaten

10 Ağustos 2014, bu “işgal”e karşı milletin ilan ettiği bir “milli seferberlik”tir ve 16 Nisan 2017’de milletin zaferi ile sonuçlanmıştır.

Çanakkale’den geçemeyen Haçlı güruhunun, 1923’te kurduğumuz devlete, uzaktan kumanda için yerleştirdiği “vesayet çipleri” ancak 16 Nisan’da temizlenebilmiş ve devletimiz ondan sonra, “milli” bir nitelik kazanabilmiştir.

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Bundan daha yeni, bundan daha kaliteli bir “devlet” kurulabilir mi?

Cumhuriyetimizin olgunlaştığı, millet ile bütünleştiği bir dönemde “yeni bir devlet” arayışında olmak, yıllardır vesayete karşı verdiğimiz ve 15 Temmuz 2016’da finalini yaşadığımız bu İstiklal Savaşını anlamamak demektir.

Nuh Albayrak’ın yazısı