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Nuh Albayrak: ‘Deniz Yücel dürüst bir gazeteci’ diyorsunuz ama buradan hiç öyle görünmüyor

 

Sayın Ulf Poschardt,

Yayın yönetmenliğini yaptığınız Welt Gazetesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben bir mektup yayınladınız.

Mektubunuzda Deniz Yücel’in Türkiye’yi çok seven bir gazeteci olduğunu, tutuklanmasını anlayamadığınızı ve çok endişelendiğinizi belirtiyor, “Bir hukuk devleti olan ülkenizde adil yargılama yapılacağına” inancınızı dile getiriyorsunuz.

(…)

“Deniz Yücel dürüst bir gazeteci” diyorsunuz ama buradan hiç öyle görünmüyor değerli mevkidaşım. Siz başka bir Deniz’den bahsediyor olabilirsiniz.

Teröristi savunan, devlete “katil” diyen bu kişi ancak Kandil’in elemanı olabilir.

Ayrıca bir “muhabir”i Alman Büyükelçiliği 40 gün boyunca neden saklar ki?..

Şansölyeniz Merkel, Deniz Yücel’in serbest bırakılması için elinden geleni yapacağını söylerken diğer taraftan da “Umarım mesleğini ifa etmek dışında bir şey yapmamıştır” diyorsa sizce bir anlamı yok mu?

Nuh Albayrak’ın yazısı

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