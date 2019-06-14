Nuh Albayrak: Davutoğlu’nuz, istikbalde, Erdoğan’la değil İmamoğlu’yla yarışacak

Gazeteniz ve bütün yayın mecralarınızla Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorsunuz… İyi ediyorsunuz da… Bu yaptığınız, konjonktürel değil, stratejik bir hata…

Savunduğunuz siyasete zarar veriyorsunuz…

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Dahası, varlığınızı varlığına adadığınız siyasetçiyi (Ahmet Davutoğlu’nu) zor durumda bırakıyorsunuz.

Biraz akıllı olun…

Davutoğlu’nuz, istikbalde, Erdoğan’la değil Ekrem İmamoğlu’yla yarışacak. Daha doğrusu, İmamoğlu’nun kendini beğendirdiği hususiyetleriyle rekabet edecek ve varlığını dış dünyaya anlatmak (“anlatmak” ve “beğendirmek”) zorunda kalacak.

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Dolayısıyla, bundan sonra rakibiniz Erdoğan değil, İmamoğlu’dur…

Gözden düşürmeniz gereken yapı da AK Parti değil, CHP’dir.

Nuh Albayrak’ın yazısı

