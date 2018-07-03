Nuh Albayrak: CHP, HDP gibi muamele görmelidir.

Efendim, HDP’ye verilen oyların tartışılması, AK Parti dışından Erdoğan’a giden oyların da siyasi bir mühendislik olduğu anlamına gelirmiş!

Zaten, HDP’nin 1 Kasım’daki oyu ile 24 Haziran’daki oyu arasında bir fark yokmuş!

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Bir kere bu FETÖ menşeli kirli işbirliği ile ittifakları aynı kefeye koymak insafın iflasıdır.

Ayrıca 1 Kasım-24 Haziran farkını sadece oy oranından okumak da hıyanet veya cehalettir.

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HDP, Doğu ve Güneydoğu’da kaybettiği oylar sebebiyle barajda boğulacaktı.

CHP, kendi oylarını yönlendirerek HDP’nin kayıplarını telafi etti ama temiz oyların yerini zehirli destek aldı.

HDP Meclis’te terör estirdikçe CHP bu kamburun altında ezilecektir.

Bundan sonra HDP’nin her eyleminden sorumlu olan bu CHP, “ana muhalefet” vasfını kaybetmiştir, artık; HDP gibi muamele görmelidir.

Nuh Albayrak’ın yazısı