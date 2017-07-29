Nuh Albayrak: Bu din istismarı 40 yıldır devam ediyorsa Diyanet buna neden mani olmadı?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Bu din istismarı 40 yıldır devam ediyorsa Diyanet buna neden mani olmadı?

Biz “Dinler Arası Diyalog, Papalığın İslamiyet’i yıkma projesidir” dediğimiz için FETÖ’nün hışmına uğrarken Diyanet neredeydi?

Reklam

40 yıldan geçtik, Sayın Erdoğan dört yıl önce; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Ödülleri” töreninde FETÖ elebaşını, “İlmi güç, şantaj ve örgütlenme için istismar aracı olarak kullanan bir yalancı peygamber” olarak ilan etti, Diyanet neden bu önemli tespitlerin altını doldurmadı?

Diyanet artık sessiz kalamaz.

Nuh Albayrak’ın yazısı