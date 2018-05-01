Nuh Albayrak: Aynı risk şimdi de söz konusudur

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1950’den bu yana her özgürlük denemesinde yediği tekmeyle tekrar vesayet çukuruna yuvarlanan Türkiye, yüz yılda bir kere ciddi bir fırsat yakaladı.

DP, AP ve ANAP’ın ilerleyen iktidar dönemlerinde, siyaseti kendi çıkarlarına alet eden siyasetçiler, partilerinin millet nezdinde itibar kaybetmesine sebep olmuşlardır.

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Vesayet bekçileri de bu zaafları art niyetle kullanmışlardır.

Aynı risk şimdi de söz konusudur.

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AK Parti içerisinde küçük bir kesim olsa da çıkar siyaseti yapanların, milletin gözüne sokarcasına yaptıkları hatalar, FETÖ taktikli şer odakları tarafından abartılarak kullanılmaktadır.

Bu İstiklal Mücadelesi, böyle basit zaaflar yüzünden zaafa uğrarsa, müsebbipleri bu vebali nasıl ödeyeceklerini iyi düşünmelidir.

Nuh Albayrak’ın yazısı