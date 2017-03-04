Nuh Albayrak: Almanlar, ‘sinsi’ İngilizlerin ‘patavatsız’ kardeşleridir

Öte yandan Almanya’nın on parmağı, Türkiye’nin içindedir ve her şeyi karıştırmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren vakıfları, medya mensupları Alman istihbarat elemanı gibi çalışmaktadır. Bergama’daki siyanür bahaneli eylemlerden Gezi’ye kadar bütün kalkışmalarda, Alman parmağı vardır.

(…)

Almanlar, ‘sinsi’ İngilizlerin ‘patavatsız’ kardeşleridir. Onlar kadar derinden gitmeyi beceremeseler de ülkeleri söz konusu olduğu zaman milyonları kesmekte bir an bile tereddüt etmeyen ırkçı canavarlardır.

Onlar için insan, hak, hukuk, medeniyet gibi teferruatlar (!) yoktur, sadece menfaatleri vardır. Ve Türkiye, Almanların bu bölgedeki gelecek planlarını bozan tek ülkedir, mutlaka tökezletilmelidir! Almanya’nın, bir teröristi bahane ederek Türkiye’ye karşı sergilediği küstah tavır sinsi bir savaşın finalidir.

Ayrıca Almanya varken, AB’ye üye olabileceğimizi zannedenlerin aklına şaşarım.

Nuh Albayrak’ın yazısı