Nuh Albayrak: Aday adaylarının özellikle 17/25’in çok çok öncesindeki duruşuna bakılmalıdır

Muhalefetin “Parlamentoya kilit vuruldu” yaygarasının aksine, tarihinin en kritik görevini yürütecek olan AK Parti grubunun oluşturulması da en hassas konudur.

Yeni FETÖ tehdidi, konumlarını korumayı başaran “ölü” FETÖ’cülerdir.

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Onun için aday adaylarının özellikle 17/25’in çok çok öncesindeki duruşuna bakılmalıdır.

Her partilinin milletvekili olması mümkün değildir. “Dengeleri korumak” gibi eski Türkiye gelenekleri de bir kenara bırakılarak, hak edenler aday listesine alınmalıdır.

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Zira, yeni sistemin parlamentosunda liyakata daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

Aday yapılmadığı için küsecek bir partili, ne kadar kısa sürede uzaklaşırsa parti için o kadar iyidir.

Nuh Albayrak’ın yazısı