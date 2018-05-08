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Yaramazlara biraz batar!

Nuh Albayrak: Aday adaylarının özellikle 17/25’in çok çok öncesindeki duruşuna bakılmalıdır

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Muhalefetin “Parlamentoya kilit vuruldu” yaygarasının aksine, tarihinin en kritik görevini yürütecek olan AK Parti grubunun oluşturulması da en hassas konudur.

Yeni FETÖ tehdidi, konumlarını korumayı başaran “ölü” FETÖ’cülerdir.

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Onun için aday adaylarının özellikle 17/25’in çok çok öncesindeki duruşuna bakılmalıdır.

Her partilinin milletvekili olması mümkün değildir. “Dengeleri korumak” gibi eski Türkiye gelenekleri de bir kenara bırakılarak, hak edenler aday listesine alınmalıdır.

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Zira, yeni sistemin parlamentosunda liyakata daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.

Aday yapılmadığı için küsecek bir partili, ne kadar kısa sürede uzaklaşırsa parti için o kadar iyidir.

Nuh Albayrak’ın yazısı

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