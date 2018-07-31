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Yaramazlara biraz batar!

Nuh Albayrak: ABD’nin ‘o çocukları’ günümüzde ne kadar da çoğalmış…

 

12 Eylül darbesinden sonra, CIA Başkanı Henze’in; “Bizim çocuklar başardı” sözüne atıf yaparak “Türkiye’yi artık, ‘o çocukları’ yönetmiyor. ABD bağımsız bir ülke olduğumuzu anlamalı” ifademi, resmen, “O. Çocukları” şeklinde değiştirmişler.

Aslında bu sahtekârlık üzerine, “Tam kendilerine yakışanı yapmışlar” deyip geçmek lazım.

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Ama işin içindeki yüzsüzlüğü ifşa etmem gerekiyor.

Bir kere bu fitne ocaklarının, bu “hassas” etik anlayışı (!), etraflarındaki küfürbazlar için neden çalıştırmazlar acaba?

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Ulusalcı darbecilerden FETÖ işgalcilerine ve arkalarındaki değişmeyen emperyalistlere karşı duruşumuzdan rahatsız olan bu ABD uşaklarının, bizi asla susturamayacağını peşinen söyleyelim..

Ertuğrul Özkök’ün bu linç kampanyasının liderliğini yapmasının ise “özel gerekçeleri”olduğundan onun üzerinde “özellikle” durmamız gerekiyor.

Nuh Albayrak’ın yazısı 


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