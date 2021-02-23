Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar getirildi

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da bazı ek Covid-19 tedbirleri getirildi.

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İl Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde görülen vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildiğinden dolayı, virüsün yayılım hızını azaltmak ve toplumun sağlığını korumak amacıyla bazı ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

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Karara göre, ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek.

Apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla toplu şekilde kullanılması engellenecek.

Apartman ve site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, apartman ve site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmaları sağlanacak.

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Pozitif vaka tespit edilen apartman, site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanacak.

Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediği kontrol edilecek.

İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde salgın açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Daha önce alınan kararlara istinaden cenaze merasimleri belirlenen kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirler alınacak.

Hafta sonu kırsal mahalle ve yaylalara gidilemeyecek

Mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat ve 6-7 Mart’ta Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmeyecek.

Semptomları olanlar evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılacak ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmaları sağlanacak.

Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimleri yapılacak.

Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına belediyelerce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle insanların pazar yerlerine girmeleri sağlanacak.