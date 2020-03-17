Nüfus müdürlüklerinde randevusuz müracaat kabul edilmeyecek

Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı. Randevusuz müracaatlar kabul edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınıyla etkin mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin duyuru yayınladı.

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İl ve ilçe nüfus müdürlüklerindeki ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiği belirtilen duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye’deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bine düşmüştür.”