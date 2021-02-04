Nüfus bir yılda yarım milyon arttı, doğum hızı düştü

Türkiye’nin nüfusu bir yılda 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Fotoğraf: DHA

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 31 Aralık 2020 itibariyle erkek nüfusu 41 milyon 915 bin 985, kadın nüfusu ise 41 milyon 698 bin 377.

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Nüfusun yüzde 50.1’ini erkekler, yüzde 49.9’unu kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2019’da binde 13.9’ken, 2020’de binde 5.5 oldu.

Grafikler: TÜİK

En kalabalık yine İstanbul

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18.49’unun bulunduğu İstanbul’u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa, 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişiyle en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt’u 83 bin 443 kişiyle Tunceli, 96 bin 161 kişiyle Ardahan, 141 bin 702 kişiyle Gümüşhane, 142 bin 792 kişiyle Kilis takip etti.

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Yaşlanıyoruz

Türkiye’de 2019’da ortanca yaş 32.4’ken, geçen yıl 32.7’ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31.7’den 32.1’e, kadınlarda ise 33.1’den 33.4’e yükseldiği görüldü.

Sinop, 41.4’le en yüksek ortanca yaş değerine sahipken, bu kenti 40.6’yla Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20.4’le Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip. Şanlıurfa’yı 21.2’le Şırnak, 22.3’le Ağrı takip etti.

Kilometreye 3 bin kişi

Türkiye genelinde 2019’a göre kilometrekareye düşen kişi sayısı bir kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek kent.

İstanbul’dan sonra 553 kişiyle Kocaeli, 366’yla da İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Nüfus yoğunluğu en az il, geçen yılki gibi 11 kişiyle Tunceli. Bu kenti 20 kişiyle Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yabancı nüfusu

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 oldu.