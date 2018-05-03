CHP’li Kesici: Muharrem İnce ismi kesin gibi, arayıp tebrik ettim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğu ve adaylık için adı geçen isimlerden İlhan Kesici’nin “Muharrem İnce ismi kesin gibi arayıp tebrik edeceğim” dediği öne sürüldü.

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adının öne çıktığı, bunun sebebinin de son günlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketler olduğu öne sürülmüştü.

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NTV’nin haberine göre, adaylık için ibrenin döndüğü isim İnce. CHP’nin şu an başlayan grup toplantısı öncesi milletvekilleri Muharrem İnce’yi tebrik etti.

İnce’nin isminin yarın Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

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NTV muhabiri Celal Çamur, Meclis’ten yaptığı canlı yayında adaylık için ismi geçenlerden biri olan İlhan Kesici’nin “Muharrem İnce ismi kesin gibi arayıp tebrik ettim. O da tebriklerimi kabul etti. Allah hayırlı uğurlu etsin” dediğini aktardı.

CHP grubundaki gazetecilerin aktarımına göre, İnce grup toplantısına girişte CHP’li vekiller tarafından alkışlandı.

Cumhuriyet’e konuşan Muharrem İnce, kesin ifadeler kullanmaktan kaçınarak şöyle dedi: “Atatürk’ün partisinin üyesi olarak Atatürk’ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim.”