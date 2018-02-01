NTV Spor’un satışı tamamlandı: Erkeklere yönelik eğlence kanalı olacak

Discovery Communications, NTV Spor’un yayın frekansını satın aldığını resmi bir açıklama ile duyurdu. NTV Spor’un yayın içeriği NTV’de devam edecek. Yeni kanal ise erkeklere yönelik bir eğlence kanalı olacak.

NTV Spor’u aldığı belirtilen Discovery Communications ile NTV Spor’un sahibi Doğuş Yayın Grubu arasında iki yıl önce stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

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Discovery Communications’ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi pek çok konsept kanal bulunuyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen konuyla ilgili “Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor’un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV’de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor” ifadesini kullandı.

Satışı yapılan NTV Spor kanalının yeni adının ‘D-Max’ olacağını açıklanmıştı.

İçeriğin ise ağırlıklı olarak erkek magazin dergilerinden alıştığımız stil, moda, spor, otomotiv, lüks tüketim kalemlerini eksen alan yapımlardan oluşacağı belirtilmişti.

NTV Spor çalışanlarının da yüzde 70’inin NTV’ye geçeceği kaydedilmişti.

‘Bir döneme damga vurmuştu’

17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan NTV Spor, özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınlarıyla bir döneme damgasını vurdu.

Kanalın simge programcılarından Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde halen Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor’un genel yayın yönetmenliğini ise Fuat Akdağ yürütüyor.