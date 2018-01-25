NTV Spor’un durumu: Yeni adı ‘D-Max’, çalışanların yüzde 70’i NTV’ye geçecek

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, satışı gerçekleşen NTV Spor kanalının yeni adının ‘D-Max’ olacağını açıkladı.

NTV Spor’un kanalının satışı için DiscoveryCommunications ile anlaşmaya varılmıştı.

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Yar bugünkü köşesinde, kanalın ‘el değişimi’nin şubat ortasında yapılacağını belirtti.

Posta yazarı şöyle devam etti: “Yeni ismi ‘D-Max’ olacak. İçerik ağırlıklı olarak erkek magazin dergilerinden alıştığımız stil, moda, spor, otomotiv, lüks tüketim kalemlerini eksen alan yapımlardan oluşacak… TLC’den sonra Doğuş grubundan ikinci frekansı da alan grup özenli ve benzersiz bir ekran ortaya çıkaracak. Bu tamam… Peki ya NTV Spor çalışanları? Yüzde yetmişi NTV’ye geçecek. Geri kalanlar içinse henüz bir müjdem yok. Hayırlısı artık…”

‘Bir döneme damga vurmuştu’

17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan NTV Spor, özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınlarıyla bir döneme damgasını vurdu.

Kanalın simge programcılarından Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde halen Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor’un genel yayın yönetmenliğini ise Fuat Akdağ yürütüyor.

NTV Spor’u aldığı belirtilen Discovery Communications ile Doğuş Yayın Grubu arasında iki yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

Discovery Communications’ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi pek çok konsept kanal bulunuyor.