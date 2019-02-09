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Yaramazlara biraz batar!

NTV: Şenol Güneş milli takımla anlaştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in A milli futbol takımıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

NTV’nin haberine göre Şenol Güneş 15 yıl sonra yeniden milli takımda.

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Tecrübeli teknik adam sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak. Güneş’in sezon sonunda Beşiktaş’taki kontratı sona eriyor.

Güneş mart ayındaki maçlarda milli takımın başında olacak.

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Daha önce 2000-2004 yılları arasında milli takımı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu’nun da kısa süre içinde A milli takımdan gönderilmesi bekleniyor.

A milli takımın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda dört galibiyet, altı beraberlik ve yedi mağlubiyet aldı.

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