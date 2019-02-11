Noyan Doğan: Kartal’daki gibi çöken binaların zararı sigortadan karşılanmaz

Kartal’da yıkılan binaya baktığımızda; 1992 yılında ruhsat alınmış ama 5 katlı ruhsat alınmış sonradan 3 kat kaçak olarak çıkılmış ve bina iskansız. Mühendislerin ilk tespitlerine göre de binanın zeminini büyütmek için kolonlarla oynanmış. Şimdilik bilinenler bunlar, inceleme sürdükçe detaylar netleşecek. İşin daha da vahimi Kartal’da böyle bina sayısının azımsanmayacak boyutta olduğu; açıklamalardan öyle anlaşılıyor. Açıkça söyleyeyim, İstanbul genelinde de durumun farklı olduğunu zannetmiyorum.

Gelelim, sigortadan bu hasarların karşılanıp, karşılanmayacağına. Çok net; karşılanmaz. Neden mi? Sen 5 katlı bina yapacaksın, sonradan üzerine 3 kat daha çıkacaksın, yetmeyecek kendine yer açmak için binanın temelleri ile oynayacaksın; sonra da binayı ya da içindeki konutları sigortalatıp, bina yıkıldığında da sigortadan para talep edeceksin. Böyle bir şey mümkün mü, olabilir mi? Bu işin bir boyutu.

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Noyan Doğan’ın yazısı