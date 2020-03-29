Noyan Doğan: Herkesin yaptırmak istediği 250 liralık test

Koronavirüs tespiti için ikinci test ise, herkesin konuştuğu test. Bu testi özel hastaneler yapıyor. Ancak doğruluk payı yüzde 80’lerde ve test, o anı gösteriyor; bir saat sonra ya da bir gün sonra ne olur bilinmez. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat bu testle ilgili şunları söylüyor: “Vatandaş geliyor, ‘çocuğumun ateşi yok ama öksürüyor, korona var mı yok mu, gece rahat uyuyayım, doktor’ diyor. Vatandaşa bu testin gereksiz olduğunu, doğruyu göstermediğini söylüyoruz, ama yine de istiyor. Bu testin fiyatı en fazla 250 lira. Devlet bu testi karşılamıyor. Herkes de bu testi yaptırmak istiyor. Bunun kazanç kapısı olması engellenmeli.”

Noyan Doğan’ın yazısı