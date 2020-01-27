Noyan Doğan: Elazığ’da zorunlu deprem sigortası yaptıran konutların oranı sadece yüzde 35

Depremin meydana geldiği bölgede sigortalılık oranı çok düşük seviyelerde. Depremin etkili olduğu Elazığ’da zorunlu deprem sigortası yaptıran konutların oranı sadece yüzde 35. Elazığ’da 80 binin üzerinde, Malatya’da da 102 bin 706 konut depreme sigortasız yakalandı.

Bu satırları yazarken Elazığ’daki depremin maddi bilançosu şöyleydi: 75 bina tamamen yıkılırken, bölgede 645 binanın da ağır hasar aldı. Beklenti ise hasarlı binaların sayısının daha da artacağı yönünde. Deprem, başta Elazığ olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde’de hissedildi ve yine başta Elazığ, Malatya olmak üzere bölgedeki diğer iller de de ciddi hasara neden oldu.

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Noyan Doğan’ın yazısı