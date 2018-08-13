Noyan Doğan: Berat Albayrak’ın tespitleri çok doğru

Berat Albayrak’ın tespitleri çok doğru. Maalesef sigortacılık hak ettiği konumda değil. Sadece bir-iki veri paylaşayım.

Bugün sigortacılığın toplam finansal piyasalar içindeki payı yüzde 4’ler civarında ve bu payla da bankacılıktan sonra gelen ikinci büyük finansal sektör. Aslında temel sorun, bankacılık dışındaki tüm finansal kurumların payının küçük olması. Avrupa Birliğinde bankacılık, sigortacılığın 5 katı; bizde bankacılık, sigortacılığın 21 katı. Avrupa’da sigorta primlerinin GSYH içindeki payı yüzde 6,7; bizde ise 1,6. OECD ülkelerinde özel emeklilik fonlarının GSYH’ye oranı yüzde 123,6; bizde yüzde 2,1.

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Bu tabloya rağmen sigortacılık, her sene yüzde 20’lerde büyüyen, ekonomiye 130 milyar TL fon sağlayan, ülke içi tasarrufları artıran ve ekonomiye 90 trilyona yakın –ki, GSMH’nın 35 katıdır- teminat veren bir sektör.

Noyan Doğan’ın yazısı