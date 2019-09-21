Nowhereisland – Alex Hartley

Kuzey Kutup bölgesinden alınıp uluslararası sularda taşınarak Britanya’nın güneybatısına götürülen ve ‘Nowhereisland‘ (Hiçbir Yer Adası) ismiyle ada-ülke ilan edilen ada.

‘Göçebe ada’ fikri Britanyalı sanatçı Alex Hartley’e ait. “Bir ülke yaracatak olsak nereden başlardık” sorusundan yola çıkan Hartley, ‘hiçbir yer adası’ kavramı üzerinden ülke, millet, göçebelik gibi kavramlara atıfta bulunuyor ve ‘vatan toprağı’ kavramının sabitliğini sorguluyor.

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2012’de, Britanya’nın başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları sırasında hayata geçirilen proje kapsamında bir yıla yakın süre boyunca dünyanın farklı yerlerinden binlerce insan ‘Nowhereisland vatandaşlığı’na kaydoldu. Bu ‘vatandaşlar’ sanal ortamda Nowhereisland’ın anayasasını hazırladı. Proje sonunda ise ada, parçalara ayrılarak 23 bin vatandaşına dağıtılıdı.