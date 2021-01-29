Novavax aşısı yüzde 89 etkili; virüsün varyantlarına karşı da koruyor

Novavax aşısının Britanya’da yürütülen üçüncü faz çalışmaları sonucunda yüzde 89 etkili olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Aşının hem Britanya hem de Güney Afrika’da virüs varyantlarına karşı da etkili olduğu belirtildi.

Reklam

ABD’li şirketin geliştiridiği aşı, Britanya’daki üçüncü faz çalışmalarında, yüzde 27’si 65 yaş üstü olmak üzere 18-84 yaş arası 15 binin üzerinde kişide denendi.

Deneylerin Güney Afrika ayağında, çoğu vakanın virüsün Güney Afrika varyantı kaynaklı olduğu durumda yüzde 60 etkili olduğu belirtildi.

Pfizer ve Moderna aşılarının aksine Novavax aşısı protein bazlı ve standart buzdolabında saklanabiliyor.

Reklam

Aşı şimdi Britanya’daki ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından değerlendirilecek. Onay alması halinde 60 milyon doz aşının yılın ikinci yarısında teslim alınacak.