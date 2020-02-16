‘Notu’ düşük olanları banka kredisi alma vaadiyle dolandıran çeteye operasyon: İki kişi tutuklandı

Karaman polisinin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri banka kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkartabilecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonunda gözaltına alınan yedi kişiden ikisi tutuklandı. Beş kişiyse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Esnaf Orhan G., geçen ay sosyal medyada gördüğü “Kredi notu düşük olanlara anında kredi, tüm bankalarla kredi problemini çözüyoruz” reklamını tıklayarak ‘Çözüm Danışmanlık’ adı altında kurulan hayali firmayla irtibata geçti.

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Müşteri temsilcisi olduğunu belirten telefondaki kişi, bankaların kırmızı listesinde bulunan herkese kredi çıkartabileceğini söyleyerek kayıt oluşturma bahanesiyle Orhan G.’den 100 lira ücret talep etti. Ödemenin ardından kendisine dosya açıldığını belirten bu kişi, daha sonra işlemlerin başlatıldığını ve bankalardaki kırmızı listeden isminin artık silinebileceğini, bunun için de 10 dakika içerisinde 470 lira daha para yatırması gerektiğini söyledi. Toplamda 570 lira parayı yatıran Orhan G., tekrar aynı numarayı aradığında bir daha bu kişiye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Orhan G., polise giderek şikayetçi oldu.

Özel ekip kuruldu

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Şebekenin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki paravan çağrı merkezini yerini tespit edip fiziki takibe başladı.

10 gün boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sırasında farklı kentlerden 48 kişi bu şebekeden şikayetçi oldu. Yapılan delil tespitlerinin ardından operasyon yapıldı. Paravan çağrı merkezine geçen çarşamba günü yapılan operasyonda örgütün lideri olduğu öne sürülen İ. K. (38), O. B (31), çağrı merkezinde çalışan kadınların sorumlusu Çin uyruklu A. A. (38), çağrı merkezinde bulunan Y. D. (19), B. Y. (23), S. Ç. (22) ve Ö. M. (23) gözaltına alındı.

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İ. K’nın 33’ü dolandırıcılık olmak üzere 37 suçtan, O. B’nin 13 dolandırıcılık suçundan, A. A.’nın da iki dolandırıcılık suçundan poliste kaydı olduğu belirlendi.

Çağrı merkezindekiler günde 100 lira alıyormuş

Gözaltına alınan şüpheliler Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek dört gün boyunca sorgulandı. Sorgularında suçlamaları kabul eden örgüt üyeleri iki yıldır bu yolla dolandırıcılık yaptıklarını, çağrı merkezindeki tüm hatların yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı olduğunu ve dolandırılan kişilerin numaralarının bütün hatlardan engellendiğini itiraf etti. Paravan çağrı merkezinde çalışan dört kadının ise üniversite öğrencisi olduğu ve günlük 100 lira karşılığında bu işi yaptıkları öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ. K ve O. B, tutuklandı. Diğer beş kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

