Diken

Yaramazlara biraz batar!

Notre Dame’ın çatısındaki 200 bin arı yangından kurtulmuş

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde büyük hasara neden olan yangında tarihi yapının çatısında yaşayan 200 bin arının hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre yangın sonrasında, 850 yıllık binanın çatısında yaşayan arıların öldüğü tahmin edilmişti ancak katedralin arılarını besleyen Nicolas Geant, arıların yaşadığını söyledi.

Reklam

Katedralin çatısındaki üç arı kovanının, Paris’teki arıların sayısını artırmak amacıyla çatıya yerleştirildiği 2013’ten beri onlardan sorumlu olan Geant, “Arı kovanları yanan çatının 30 metre altında duruyor. Bu nedenle alevlerden etkilenmediler” dedi. Arıların aşırı sıcaktan ve dumandan olumsuz etkilenen hayvanlar olduğunu söyleyen Geant, “Katedralin yanmasına çok üzüldüm. Arıların alevlerden etkilenmemesi mucize gibi ve çok sevindirici” dedi.

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için yangından sonraki 48 saat içinde 1 milyar avro (yaklaşık 6.54 milyar lira) bağış toplandı. Soruşturmayı yürüten Paris savcılığı yangının ilk belirlemelere göre elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle çıktığını açıkladı.

Savcılıktan ilk açıklama: Notre Dame yangını kısa devre nedeniyle çıkmış olabilir

Fransız din adamının önerisi: Notre Dame’ın yerine geçici ahşap katedral inşa edilsin

Notre Dame için 48 saat geçmeden 1 milyar avro toplandı

Çanlar Notre Dame için çaldı

Notre Dame yangını: İsa’nın dikenli tacı ve 9’uncu Louis’nin tüniği kurtarıldı

Macron, Notre Dame’ı yeniden inşa etme sözü verdi; iş dünyası kayıtsız kalmadı

Reuters kareleriyle: Notre-Dame Katedrali’nde yangınSavcılıktan ilk açıklama: Notre Dame yangını kısa devre nedeniyle çıkmış olabilir

SON HABERLER

Bağımsız tiyatronun varoluş mücadelesi ve bir kara komedi söyleşisi: Sabıkalı Kalpler

Bağımsız tiyatro B ï t e a t r a l tarafından sahneye konan ‘Sabıkalı Kalpler’in Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki gösteriminin ardından yönetmen Ayşe Lebriz Berkem ile kadının toplumdaki yeri, toplumsal kutuplaşma, kadına yönelik şiddet, sınıfsal çatışmalar ve günümüz ilişkilerini seyirciyi gülmekten kırıp geçirerek ele alan bu kara komediyi ve tiyatronun ekonomik krizdeki varoluş mücadelesini konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...