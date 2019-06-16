Notre Dame’da yangın sonrası ilk ayin: Rahipler ve katılımcılar baret taktı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde, 15 Nisan’da çıkan yangın sonrasında ilk ayin düzenlendi. Kilisenin büyük kısmına zarar veren yangından iki ay sonra düzenlenen ayini yöneten rahipler ve katılımcılar güvenlik nedeniyle baret taktı.

Fotoğraf: Guardian

Kentin dünyaca ünlü simgelerinden olan 850 yıllık tarihi yapıdaki ayini Paris Başpiskoposu Michael Aupetit yönetti. İtfaiye ekiplerinin tamamının yanmasına engel olduğu katedraldeki ayine yarısı din adamı olmak üzere kilise çalışanı ve restorasyon çalışmalarına katılan işçilerin de ararlarında olduğu 30’u aşkın kişi katıldı. İç kısmındaki belirli bir alan ayin düzenlenecek hale getirilse de din adamları ve diğer katılımcılar çatıdan başlarına bir şey düşmesi tehlikesine karşı baret taktı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kilisenin restorasyon çalışmalarının beş yıl içinde tamamlanacağına dair söz vermiş, yangın Fransa halkını derinden üzmüştü.