Notre Dame yangını: İsa’nın dikenli tacı ve 9’uncu Louis’nin tüniği kurtarıldı

Fransa’nın başkenti Paris’le özdeşleşen Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sırasında tarihi yapının içindeki değerli sanat eserleri ve dini objelerin bir kısmının kurtarıldığı açıklandı.

Dikenli taç dini törenlerde kullanılıyor. Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Paris halkı gözyaşları içinde katedralden çıkan duman ve alevleri izlerken sürdürülen dokuz saatlik yangın söndürme çalışmaları sırasında kurtarılanı değerli eşyalar arasında aziz olan tek Fransa kralı 9’uncu Louis’nin giydiği, 13’üncü yüzyıldan kalma keten tünik yer alıyor. İsa Peygamber’in çarmıha gerilmeden önce başına takıldığına inanılan dikenli taç da kurtarılanlar arasında. Kudüs’ten getirilen taç 1238 yılında Fransa kralına verilmişti.

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Fotoğraf: enthusiastical.wordpress.com

Vitraylarla süslü 21 metre yüksekliğindeki ünlü Kuzey Gül Penceresi de kurtarıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “Değerli eşyaları kurtarmaya çalışırken büyük bir dayanışma sergilendi” diyerek kurtarılan parçaların güvenli bir yere konulduğunu belirtti. Ancak, eserlerin tümünün akıbeti netleşmedi. Fransız yetkililer kısa süre içinde katedralin envanterini inceleyerek durum değerlendirmesi yapacak.

Katedralin ev sahipliği yaptığı eserler arasında çok sayıda enstrüman, heykel, ahşap eşya ve dini sembol bulunuyor. 8 bin yıllık borulu org ve Nicolas Coustou’nun ‘Descent From the Cross’ adlı heykel, 14’üncü yüzyılda yapılan ‘Madonna ve Çocuk Heykeli’ bu değerli eşyalar sadece birkaçı.