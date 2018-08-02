Noter tasdikli: CHP’de olağanüstü kurultay isteyen delege sayısı 630’u buldu

CHP’de olağanüstü kurultay isteyen delege sayısının 630’u bulduğu açıklandı.

CHP’de toplam 1240 delege var. Olağanüstü kurultay için yeter sayı 621.

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Bugünkü açıklamayla olağanüstü kurultay zorunlu hale geldi.

Açıklama parti meclisi üyesi Gaye Usluer’den geldi. Usluer 630 imzanın noter tasdikli olarak kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

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CHP’li yönetici, 50 imza daha bulunduğunu, ancak henüz ellerine gelmediğini de belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bir an önce olağanüstü kurultay sürecini başlatmasını beklediklerini’ dile getiren Usluer, CHP’yi ‘AKP’nin yargısı’na tartıştırmak istemediklerini vurguladı.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmalarında dün resmi olarak son gündü. Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin çoğu genel başkanlık için Muharrem İnce’nin arkasında duracağını söylüyor.