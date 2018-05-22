Not düşüren S&P’den ‘negatif’ görünüm uyarısı: Merkez Bankası’na bağlı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors (S&P) yetkilileri, TL ve devlet borçlanma maliyetleri üzerindeki baskıyı durduramaması durumunda, Türkiye’nin mali görünümünün hızlı bir şekilde bozulabileceğini belirtti.

S&P bu ayın başında Türkiye’nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL’deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-‘ye düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirmişti.

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S&P’deki kredi notlarından sorumlu en üst düzey analistlerden biri olan Frank Gill, piyasa üzerindeki baskı azalmazsa S&P’nin Türkiye’nin durağan olan görünümünü tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna “İmkan dahilinde” diye yanıt verdi.

Gill, Reuters’a yaptığı açıklamada “Endişe ödemeler dengesi durumunun kötüleşmesiyle ilgili ve bu gerçekten büyümeye ve mali görünüme ve bankalara çok hızlı bir şekilde zarar vermeye başlıyor” dedi.

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Gill “Türkiye’de birçok şey Merkez Bankası’nın ne yapacağına bağlı olacak” dedi.

Gill ayrıca Türkiye’nin bazı ‘önemli tamponları ve mevcut sorunlardan bir çıkış yolu olduğunu düşündüğünü’ ifade ederek yetkililere güçlü adım atmaları çağrısında bulundu.