‘Nostaljik kaptan’, İslahiye-Nurdağı hattında Yeşilçam’ı ‘yaşatıyor’

Gaziantep’te, İslahiye-Nurdağı arasında yolcu taşıyan minibüs şoförü Ali Coşkun bir Yeşilçam tutkunu. Aracını Yeşilçam yıldızlarının fotoğrafları ve afişlerle süsleyen Coşkun’un yolcuları Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin müziklerini dinleyerek yolculuk ediyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre 29 yaşındaki Coşkun’un minibüsünün içini ve dışını fotoğraflarıyla süsleyen isimler arasında Türkan Şoray, Tarık Akan, Kadir İnanır, Erol Taş, Cüneyt Arkın, Adile Naşit, Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şener Şen, Filiz Akın, Münir Özkul, Ayhan Işık, Sadri Alışık ve onlarca başka oyuncu var.

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Yolcuların farklı bir araçta yolculuk yapmalarını sağlamak için sevdiği sanatçıların fotoğraflarını aracına astığını söyleyen Coşkun, “Bazıları özellikle sıramı bekleyip benim minibüse biniyor” diyor.

Yolcuları, ona, ‘Nostaljik kaptan’ diye hitap ediyor. Coşkun, kendisine takılan lakaptan memnun olduğunu ifade ederken yolcuları da minübüste renkli bir seyahat yapmaktan mutlu olduklarını söylüyor.