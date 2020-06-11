Norveç’teki cami saldırganına 21 yıl hapis

Norveç’te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl saldırı düzenleyen Philip Manshaus 21 yıl hapse mahkum edildi.

Manshaus (sağda), 12 Ağustos’ta mahkemeye çıkmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre Manshaus’un geçen yıl 10 Ağustos’ta Barum banliyösündeki Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camii’ne düzenlediği saldırıda bir kişi hafif yaralanmıştı.

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Olay sırasında camide bulunan ve saldırgana müdahale ederek can kaybının önüne geçen Muhammed Refik ve Muhammed İkbal Cav ise bölgenin polis müdürü tarafından ‘kahraman’ ilan edilmişti.

Refik ve Cav (Fotoğraf: DHA)

Ayrıca 22 yaşındaki Manshaus camiye saldırmadan önce evde tüfekle üç el ateş ederek 17 yaşındaki Çin kökenli üvey kız kardeşini öldürmüştü.

Geçen ay başındaki duruşmada hakkındaki terör suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan, ‘saldırıda daha fazla zarara yol açmadığı için üzgün olduğunu’ söylemişti.

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Manshaus’a ülke kanunlarında öngörülen en yüksek ceza verildi.