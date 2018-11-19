Norveç’te on binlerce kadın sokağa çıktı: Kürtajı savun

Norveç’te on binlerce kadın hükümetin kürtaja sınırlandırma getiren yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Başkent Oslo’dan, ‘Benim bedenim, benim hakkım’ ve ‘Kürtajı savun’ sloganlarıyla şehir merkezine doğru yürüyen kadınlar Başbakan Erna Solberg’in kürtaj yasasını değiştirme girişimini etti.

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Norveç’te gebeliğin 12’nci haftasına kadar kürtaj yasal. Geç kürtaj sınırı ise 22’nci hafta. İktidar, ceninde çok ciddi hastalık veya sakatlamalar olduğunda 12 haftadan sonra da kürtaj yapılabileceği söylenen maddeyi değiştirmek ya da kaldırmak istiyor.

Bir araştırma kurumu tarafından VG adlı gazete için yapılan yeni bir ankete göre halkın yüzde 68’i değişiklik yapılması isteğine negatif bakarken, sadece yüzde 16’sı pozitif bakıyor.

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Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nün kaynaklarına göre Norveç’te 2014 yılında 14 bin 61 kişi kürtaj yapmış. Bu da bir önceki yıla göre 714 kişi daha az.

Türkiye’de yasaya göre 10 haftaya kadar, eş rızası aranmadan kadının kürtaj hakkı var ancak devlet hastaneleri kürtaj taleplerini katı bir şekilde geri çeviriyor.