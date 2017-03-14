Norveç’te ‘başörtüsü davası’nı kazanan kadın başını açtı: Bugün başörtüsünü savunacak durumda değilim

Norveç’te başörtüsü nedeniyle saçını boyamayı reddeden kuaföre dava açarak mahkum ettiren Malika Bayan, başörtüsünü çıkarttı: “Bugün başörtüsünü savunabilecek durumda değilim.”

Soyadını ‘Faviano’ olarak değiştiren Malika, hala Müslüman olduğunu belirterek uygulama konusunda çelişkiler yaşadığını söyledi: “Kişisel yaşantımda bir dizi gelişmeler oldu ve başörtüsü giymeyi bıraktım. Bugün başörtüsünü savunabilecek durumda değilim. Şimdi kendi yolumu bulmak durumundayım.”

Malika, “Daha önce başörtüsü hakkı için davalık olurken şimdi davayı kazandıktan sonra türbanı atmak çelişki değil mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet ama başörtüsü kullanmasam da herkesin başörtüsü kullanma hakkını savunuyorum.”